Британский музыкальный исполнитель Эд Ширан назвал дату выхода своего нового студийного альбома «÷». Пластинка поступит в продажу уже 3 марта. В ближайшие часы в «iTunes» станет доступен предзаказ нового диска.

Также, артист уточнил что означает название диска «÷» — «Divide» (русс. – разделение / делить).

Музыкант опубликовал новый вариант обложки диска, который станет официальным. В отличие от первоначального – помимо символа на нём написано текстовое название «Divide».

Напомним, что вчера в сети был представлен официальный треклист грядущего альбома.

Ранее Ширан выпустил сразу два новых сингла «Shape of You» и «Castle on the Hill».