Британский музыкант Эд Ширан официально выпустил альбом «÷».

Дискография Эда Ширана в «iTunes».

Пластинка уже доступна для покупки в магазине «iTunes» многих стран.

Диск вышел под патронажем лейблов «Asylum» и «Atlantic», среди его продюсеров отметились: лично Ширан, также — Benny Blanco, Steve Mac и Johnny McDaid.

Ранее, в поддержку лонгплея был выпущен промо-трек «How Would You Feel (Paean)», а также синглы «Castle on the Hill» и «Shape of You».