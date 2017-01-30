Британский музыкант Эд Ширан выпустил новый клип на композицию «Shape of You».

Помимо самого исполнителя, в видео снялась начинающая актриса Дженни Пегуски.

Ровно неделю назад, Ширан порадовал фанатов клипом на песню «Castle on the Hill», который успел набрать свыше девятнадцати с половиной миллионов просмотров на «YouTube».

Напомним, что сингл «Shape of You» сумел возглавить хит-парад Великобритании.

Новый альбом Эда Ширана, получивший название «÷», поступит в продажу 3 марта на лейблах «Asylum» и «Atlantic».