Британский музыкальный исполнитель Эд Ширан поделился сразу двумя новыми треками — «Shape of You» и «Castle on the Hill». Продюсером композиции «Shape of You» выступили Steve Mac и Johnny McDaid. Песни можно приобрести в «iTunes», а также, послушать на «YouTube», вместе с оригинальными лирик-видео.

Треки стали ведущими синглами в поддержку третьего студийного диска музыканта «÷». Релиз пластинки ожидается в первой половине этого года, на лейбле «Atlantic».

К песням были представлены оригинальные обложки, оформленные под стилистику грядущего диска.