В России безусловным лидером минувшей недели стал саундтрек к фильму «На пятьдесят оттенков темнее», заняв одновременно первое место в чарте «Apple Music» и в альбомном чарте «iTunes». Компиляция включает атмосферные композиции Дэнни Элфмана и звезд R&B и поп-музыки, среди которых норвежский диджей и продюсер Kygo, австралийская певица Сиа, американская исполнительница Ники Минаж и другие.

Лид-сингл к альбому под названием «I Don’t Wanna Live Forever», записанный кантри-поп-исполнительницей Тейлор Свифт совместно с британским певцом ZAYN, расположился на шестой строчке в обоих чартах.

Лидирующую позицию в песенном чарте «Apple Music» вторую неделю подряд продолжает удерживать британский автор и исполнитель Эд Ширан с хитом «Shape of You». Данный трек станет частью нового альбома автора-исполнителя, получившего название «÷», и поступит в продажу третьего марта.

Альбомы:

1. Разные артисты — Fifty Shades Darker (Original Motion Picture Soundtrack)

2. Rag’n’Bone Man — Human (Deluxe)

3. Jah Khalib — Если чё, я Баха

4. The Weeknd — Starboy

5. Noggano — Лакшери

6. Разные артисты — La La Land (Original Motion Picture Soundtrack)

7. Макс Барских — Туманы

8. MONATIK — Звучит

9. twenty one pilots — Blurryface

10. L’One — Гравитация

Треки:

1. Ed Sheeran — Shape of You

2. Мот — Сопрано (feat. Ани Лорак)

3. Rag’n’Bone Man — Human

4. Ofenbach — Be Mine

5. Макс Барских — Туманы

6. ZAYN & Taylor Swift — I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)

7. Clean Bandit — Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie)

8. Imagine Dragons — Believer

9. MONATIK — Кружит

10. Jah Khalib — Лейла (feat. Маквин)