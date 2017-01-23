Популярный британский музыкальный исполнитель Эд Ширан показал новый клип на композицию «Castle on the Hill».

Видео выполнено в лучших традициях музыканта, и в лишний раз доказывает, что артист идёт своим путём, а не прогибается под модные тенденции.

Трек «Castle on the Hill» был выпущен 6 января и стал ведущим синглом в поддержку третьего студийного альбома исполнителя «÷». Композиция сумела добраться до второй строчки чарта Великобритании.

Диск «÷» поступит в продажу 3 марта на лейблах «Asylum» и «Atlantic». Одним из продюсеров пластинки выступил лично Ширан.

Ранее, в поддержку альбома также был выпущен сингл «Shape of You», возглавивший хит-парад Великобритании.