Популярный британский музыкальный исполнитель Эд Ширан сообщил, что новую музыку от него стоит ждать уже в эту пятницу.
Об этом певец поведал на своей странице в социальной сети «Instagram». Также, музыкант раскрыл название нового диска — «÷», который станет третьим в его карьере.
Последний альбом Ширана «×» поступил в продажу в июне 2014 года и сумел возглавить чарты многих стран, включая Великобританию, США и Австралию. Пластинка снискала большой коммерческий успех и была распродана в мире в количестве свыше семи миллионов девятисот тысяч копий.
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