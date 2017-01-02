Популярный британский музыкальный исполнитель Эд Ширан сообщил, что новую музыку от него стоит ждать уже в эту пятницу.

Об этом певец поведал на своей странице в социальной сети «Instagram». Также, музыкант раскрыл название нового диска — «÷», который станет третьим в его карьере.

6th January 5am GMT | midnight ET x A video posted by Nick Long (@teddysphotos) on Jan 2, 2017 at 11:12am PST

Последний альбом Ширана «×» поступил в продажу в июне 2014 года и сумел возглавить чарты многих стран, включая Великобританию, США и Австралию. Пластинка снискала большой коммерческий успех и была распродана в мире в количестве свыше семи миллионов девятисот тысяч копий.