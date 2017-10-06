Британская певица и автор песен Джесси Джей выпустила новый сингл «Not My Ex». Песня была написана самой исполнительницей. Это уже вторая композиция с нового, четвёртого по счёту, альбома певицы, который получил название «R.O.S.E .». Премьера пластинки состоится в начале 2018 года.

«Not My Ex» — это предостерегающая история о переносе проблем из прошлых романтических отношений в новые.

В видео-анонсе своего возвращения, которое певица опубликовала на личном YouTube-канале, Джесси рассказала поклонникам, что не хотела больше заниматься музыкой, пыталась перестать писать песни, но убежать от настоящей любви невозможно, поэтому она вернулась. «Слова, к которым я возвращаюсь: понимание (realization), одержимость (obession), cекс (sex), сила (empoverment). R.O.S.E. За каждой буквой – слово, за каждым словом – песня, которой я поделюсь с вами. Мы дарим розы в разные моменты. И эта роза – мой подарок вам». К песне «Not My Ex» относится буква «О» = одержимость.

Премьера предыдущего альбома британской исполнительницы «Sweet Talker» состоялась в октябре 2014 года. На лонгплее вышли треки в сотрудничестве с Ники Минаж, Арианой Гранде, Линдси Стирлинг и другими.