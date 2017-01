Британская певица Дуа Липа выпустила новый трек «Thinking ‘Bout You», ознакомиться с которым можно на нашей странице в «Вконтакте».

Примечательно, что ранее в сети была доступна демо-версия композиции.

Песня станет частью дебютного одноимённого студийного альбома исполнительницы «Dua Lipa», релиз которого запланирован на 10 февраля.

Ранее, в поддержку пластинки были выпущены синглы «New Love», «Be the One», «Last Dance», «Hotter Than Hell» и «Blow Your Mind (Mwah)», имевшие умеренный успех в чартах Великобритании и Европы, но снискавшие большую любовь у поклонников.