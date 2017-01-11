Ямайский музыкальный исполнитель Шон Пол выпустил новый клип на композицию «No Lie».

В стильном видео, помимо самого артиста, снялась британская певица и автор песен Дуа Липа, совместно с которой записана песня.

На данный момент, сингл «No Lie» смог попасть в национальные хит-парады Германии, Ирландии, Швейцарии и Великобритании, однако – продемонстрировать высоких результатов не сумел.

Последний студийный диск Шона Пола «Full Frequency» вышел в феврале 2014 года. Пластинка не снискала успехов в музыкальных чартах.