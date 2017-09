Британская популярная певица Дуа Липа и американский певец Галлант исполнили кавер-версию знаменитой песни Эми Уайнхаус «Tears Dry On Your Own». Артисты объединились в рамках проекта «In The Room» Галланта, который сотрудничает с известными звездами шоу-бизнеса для живого исполнения песен. Сотрудничество музыкантов стало данью уважения и памяти легендарной британской соул-певице Эми Уайнхаус, которой 14 сентября исполнилось бы 34 года. Дуа Липа для журнала The Fader: «Мне понравилось работать над этой песней с Галлантом, он очень талантлив. Я так рада, что у меня была возможность работать с ним, он настоящий артист». Галлант также был рад сотрудничеству: «Дуа — фантастический музыкант, я был потрясен, услышав, что она захотела сделать эпизод «In The Room». Думаю, мы создали особую атмосферу вместе».

Песня «Tears Dry On Your Own» вышла в 2007 году и стала четвертым синглом в поддержку второго и последнего альбома Эми Уайнхаус «Back To Black». «Pitchfork» включил песню в ТОП-100 лучших песен 2007 года. Эми Уайнхаус скончалась в 2011 году в возрасте 27-ми лет от остановки сердца в следствие алкогольной интоксикации.