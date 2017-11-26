Ветераны британского прогрессивного рока Yes представили на суд слушателей новый концертный диск «Topographic Drama: Live Across America».

Релиз доступен на двух CD или трёх виниловых пластинках. В треклист «живой» компиляции вошли двенадцать композиций. За продвижение альбома отвечает лейбл «Rhino».

Напомним, что последняя номерная пластинка музыкантов «Heaven & Earth» поступила в продажу в июле 2014. Диск снискал средние отзывы музыкальной прессы и добрался до 20 позиции хит-парада Великобритании.

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