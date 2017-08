Американская рок-группа Queens of the Stone Age официально представила новую композицию «The Evil Has Landed».

Трек стал вторым, опубликованным в поддержку альбома «Villains». Ранее музыкантами был представлен лид-сингл «The Way You Used to Do». Песня добралась до 14-й позиции чарта «Alternative Songs» (США).

Новая пластинка Queens of the Stone Age «Villains» поступит в продажу 25 августа на лейбле «Matador». Продюсером лонгплея выступил хитмейкер Марк Ронсон.