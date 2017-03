В сети появилась новая композиция британской инди-рок команды Alt-J «3WW».

Дискография музыкантов в «iTunes».

Песня является ведущей в поддержку третьего студийного альбома команды «Relaxer». Выход диска состоится 9 июня на лейблах «Infectious» и «Atlantic».

Последняя пластинка музыкантов «This Is All Yours» поступила в продажу в сентябре 2014 года и добралась до 1-й строчки британского хит-парада. Самым успешным синглом в поддержку лонгплея стал «Hunger of the Pine».