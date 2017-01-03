На официальном аккаунте популярного французского продюсера и диджея DJ Snake в сети «YouTube» состоялась премьера клипа на трек «The Half».

В видео снялись рэп-исполнители Jeremih, Young Thug и Swizz Beatz, принявшие участие в записи композиции. Упор в ролике сделан на стиль, гламур, а также яркие визуальные эффекты.

Песня «The Half» стала четвёртым синглом в поддержку дебютного студийного альбома DJ Snake «Encore».

Выход диска состоялся 5 августа на лейбле «Interscope». Пластинка добралась до 4 позиции альбомного чарта Франции, а также возглавила американский хит-парад «Dance/Electronic Albums».