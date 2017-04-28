DJ Khaled опубликовал новое видео на сингл «I’m the One», записанный совместно с кучей других артистов: Chance the Rapper, Лил Уэйн, Джастин Бибер и Quavo из трио Migos.

Видео получилось абсолютно непримечательным, что уже привычно для DJ Khaled. Ребята, окруженные полуголыми девушками, пляшут в саду, возле бассейна и на стоянке для автомобилей, рекламируют водку и курят.

Стоит отметить, что столь жизнерадостное видео DJ Khaled посвятил сыну Асаду, который стал главным исполнительным продюсером нового альбома и украсил обложку сингла.

Песня «I’m the One» вошла в предстоящий четвёртый альбом DJ Khaled «Grateful». Напомним, что последний студийный релиз «Major Key» состоялся в 2016 году.