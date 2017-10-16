Не смотря на отсутствие судейства баттла Dizaster’а и Oxxxymiron’a на площадке «King of the Dot» в Лос-Анджелесе, первый окончательно поставил точку в этом вопросе, официально приняв поражение от россиянина, об этом заявил рэпер на своей официальной странице в «Instagram».

Напомним, что состязание проходило в рамках седьмой серии межнациональных баттлов «World Domination», где представители «KOTD» соревнуются с представителями различных стран и площадок. Также отметим, соревнования проходят по правилам лиги-организатора, где каждому баттловику дается три раунда лимитом по пять минут. Подавляющее количество баттлов не судятся, если речь не идет о том, кому нужно отдать золотую цепь чемпиона «King of the Dot».