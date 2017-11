Украинский музыкальный иди-поп коллектив из Киева — Disappeared Completely — представил дебютную студийную пластинку «Sea of Fallen Nests».

Ознакомиться с релизом в открытом доступе.

Группа была основана в 2016 года. Продюсерами ребят выступили основатели La Belle Musique (канал на «YouTube»), которые так говорят о музыкантах: «В первую очередь, нас зацепило звучание: идеальное сочетание двух голосов. Ребята приложили немало сил, добиваясь такого звука. Это реальная история фанатов своего дела и трудоголиков, записывающих свой первый альбом в тесной комнате общежития с одним компьютером на микрофон от телефона. Мы не могли их не заметить. Они вдохновляют! Disappeared Completely настоящий self-made проект, который не боится смело заявить о себе и вставать в один ряд с молодыми артистами, выходящими из под крыла больших лейблов. Они не пытаются строить из себя тех, кем не являются. Они искренние, вдохновляющие и открытые. Они — голос своего поколения.»

Disappeared Completely хоть и инди-поп группа, но в наших композициях гармонично сосуществует мелодика разных жанров, прослеживается даже готик-рок. Нас сравнивают с ранним творчеством Bauhaus, Jasus and Mary Chain и Adam and the Ants, считают наследием Pixies, аналогом Foals и, благодаря меланхоличности звучания, реинкарнацией Joy Division. Музыкальные эксперты и вовсе считают, что пространственность звучания Disappeared Completely берет свои корни у Pink Floyd. На нас повлияли такие группы и исполнители как Radiohead, The ХХ, Massive Attack, Atoms for Peace, Аттикус Росс и Трент Резнор.