Американский диджей и продюсер Diplo выпустил новый трек «Waist Time». Также, на сингл был выпущен официальный клип.

В записи композиции принял участие канадский музыкальный исполнитель Autoerotique.

Добавим, что на этот год намечен релиз четвёртого студийного альбома проекта Major Lazer «Music Is the Weapon», в состав которого входит Diplo.

В поддержку лонгплея были выпущены синглы «My Number» (feat. Bad Royale) и «Ring Her Up» (feat. Ники Минаж и PARTYNEXTDOOR), не снискавшие успеха в хит-парадах.