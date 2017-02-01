В сети появились детали выхода нового студийного альбома британской группы Depeche Mode «Spirit».

Пластинка поступит в продажу 17 марта. Продюсером релиза выступил Джеймс Форд, известный по работе с Arctic Monkeys, Foals и Florence and the Machine.

Премьера лид-сингла, получившего название «Where’s the Revolution», состоится в эту пятницу (3 февраля).

Последний студийный альбом DM «Delta Machine» поступил в продажу в марте 2013 года на лейблах «Columbia» и «Mute». Пластинка добралась до второй позиции в чарте Великобритании.