Американская певица и актриса Деми Ловато выпустила «горячий» летний видеоклип на свой новый сингл «Sorry Not Sorry», ставший первым треком с шестого альбома, релиз которого состоится в этом году. В ролике приняли участие светская львица Пэрис Хилтон и рэпер Wiz Khalifa, а также близкие друзья певицы. Фанаты и критики уже отметили схожесть нового видео с клипом на хит-сингл «Cool For The Summer» с пятой пластинки Деми «Confident», вышедшей в 2015 году. Сама певица в конце ролика сделала отсылку к своему прошлому летнему гимну.

