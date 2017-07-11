Американская певица и актриса Деми Ловато объявила о начале своей новой музыкальной эры, выпустив песню «Sorry Not Sorry». Трек стал первым синглом в поддержку шестого студийного альбома певицы, информации о котором пока нет. Критики различных журналов сошлись во мнении, что новая музыка мисс Ловато – новый уровень для Деми в плане звучания и вокала. «Деми Ловато заполняет всю песню мощными вокальными партиями, что и отличает её от других поп-артистов на протяжении долгих лет. «Sorry Not Sorry» — уступающее подобие песни «Bang Bang», — прокомментировал новый релиз журнал «Forbes». Трек на данный момент занимает 2 строчку в iTunes США и 12-ю в России. Вскоре состоится релиз видеоклипа на «SNS», в съемках которого приняла участие светская львица Пэрис Хилтон и другие звезды.

Напомним, что пятый лонгплей Деми «Confident» вышел в октябре 2015 года, с которым певица была впервые номинирована на премию «Грэмми» в феврале этого года в номинации «Лучший вокальный поп-альбом».