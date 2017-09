Американская поп-исполнительница Деми Ловато выпустила новый диск, получивший название «Tell Me You Love Me».

За выход альбома отвечают лейблы «Island», «Safehouse» и «Hollywood». Продюсерами релиза выступили с десяток человек, в том числе хитмейкер DJ Mustard.

Ранее, в поддержку лонгплея были выпущены синглы «Sorry Not Sorry», имевший успех в США и Европе, а также промо-треки «Tell Me You Love Me», «You Don’t Do It for Me Anymore» и «Sexy Dirty Love».