Один из участников популярного американского рок-дуэта The Black Keys — Дэн Ауэрбах – готовит новый сольный альбом.

По словам музыканта диск увидит свет в 2017 году. Работа над пластинкой шла совместно с Джоном Прайном и Дэвидом «Ферги» Фергюсоном на собственной студии Ауэрбаха «Easy Eye Sound».

Дебютный сольный диск музыканта «Keep It Hid» поступил в продажу в феврале 2009 года и был высоко оценён музыкальными критиками. В сентябре 2015 года артист представил альбом своего сайд проекта The Arcs «Yours, Dreamily».