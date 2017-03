Британский поп-рок коллектив Coldplay выпустил новый трек «Hypnotised». Также, на «YouTube», состоялась премьера лирик-видео на песню.

Дискография Coldplay в «iTunes».

Композиция войдёт в грядущий мини-альбом музыкантов «Kaleidoscope», выход которого состоится 2 июня.

Ранее, в поддержку EP был представлен сингл «Something Just Like This», записанный при участии дуэта The Chainsmokers.

Треклист «Kaleidoscope»:

1. All I Can Think About Is You

2. Something Just Like This (The Chainsmokers & Coldplay)

3. Miracles 2

4. A L I E N S

5. Hypnotised