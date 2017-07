Поклонники британской рок-группы Coldplay дождались новой музыки. Вчера состоялся релиз мини-альбома “Kaleidoscope”, а это значит, что для прослушивания доступен еще один трек “Miracles (Someone Special)”, записанный совместно с Big Sean.

Напомним, что новая работа музыкантов включает пять песен: “All I Can Think About Is You”, “ALIENS”, “Hypnotized”, ремикс хита “Something Just Like This” c дуэтом электронщиков The Chainsmokers и вышеупомянутый трек.

Отметим, что последний студийный альбом Coldplay “A Head Full of Dreams” поступил в продажу в 2015 году и возглавил чарт Соединенного Королевства.