Coldplay опубликовали новую песню «All I Can Think About Is You». Трек войдет в предстоящий мини-альбом британской группы под названием «Kaleidoscope».

О планах выпуска нового материала музыканты сообщили еще в марте этого года. Тогда состоялся релиз песни «Hypnotized», которая также попадет в будущий мини-альбом. Известно, что кроме выше упомянутых треков в EP войдут ремикс на сингл «Something Just Like This», песни «ALIENS» и «Miracles (Someone Special)» с Big Sean.

Мини-альбом «Kaleidoscope» будет доступен для прослушивания 14 июля. Последний студийник Coldplay «A Head Full of Dreams» вышел в 2015 году и возглавил альбомный чарт Великобритании.