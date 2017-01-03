Не прошло и недели с начала нового года, как американский R&B-исполнитель Крис Браун выпустил свой второй трек, получивший название «500 WAYZ». Песня является диссом на рэпера Soulja Boy.

На этот раз в записи композиции приняли участие хип-хоп артисты Young Lo и Young Blacc.

Напомним, что буквально на днях Браун опубликовал трек «Dat Night», записанный при участии Трея Сонгза и Young Thug.

В этом году Крисом Брауном запланирован выпуск восьмого сольного студийного альбома «Heartbreak on a Full Moon». Выход диска состоится на лейблах «CBE» и «RCA».