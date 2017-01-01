Популярный американский R&B-исполнитель Крис Браун поделился новым треком «Dat Night». Премьера композиции состоялась на странице музыканта в сети «SoundCloud».

В записи песни приняли участие рэперы Трей Сонгз и Young Thug.

В этом году артист планирует выпуск восьмого сольного студийного диска «Heartbreak on a Full Moon». Релиз пластинки запланирован на лейблах «CBE» и «RCA».

Ранее, в поддержку лонгплея были выпущены синглы «Grass Ain’t Greener» и «Party» (feat Ашер и Gucci Mane).

Войдёт ли в новый альбом трек «Dat Night» пока не ясно.