Сегодня, 20 июля 2017 года, Честер Беннингтон, более известный как лид-вокалист группы Linkin Park, умер в возрасте 41 года. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство.

По сообщениям Pitchfork и TMZ, Честер повесился. В данное время журналисты связываются с представителями группы, чтобы получить более подробную информацию.

Честер Беннингтон присоединился к Linkin Park в конце 1990-х, когда они ещё назывались Xero. В 2000 году группа выпустила свой дебютный альбом «Hybrid Theory», который стал самым продаваемым в 2001-м и получил «Грэмми» в 2002 году как «Лучший рок-альбом».

Последний альбом Linkin Park под названием «One More Light» вышел в мае этого года.