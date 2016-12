В сеть была «слита» полная версия новой композиции популярной британской певицы Чарли Экс Си Экс «Hard 2 Love».

Интересно, что изначально, песня была предназначена для последнего сольного студийного альбома американки Гвен Стефани «This Is What the Truth Feels Like», однако, в финальный треклист не попал.

Напомним, что в будущем году ожидается релиз третьего студийника Чарли Экс Си Экс, детали которого станет известны позже. В поддержку пластинки был выпущен лид-сингл «After the Afterparty», имевший умеренный успех в Великобритании.

