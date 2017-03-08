Британская музыкальная исполнительница Charli XCX анонсировала новый микстейп, который получил название «Number 1 Angel».

Дискография девушки в «iTunes».

В эфире радиостанции «BBC Radio 1» певица представила треки «3AM (Pull Up)» (feat. MØ), Dreamer» (feat. Starrah и RAYE) и «Lipgloss» (feat. CupcakKe).

Официально, релиз выйдет на лейбле «Vroom Vroom Recordings» в эту пятницу (10 марта).

Предположительно, в этом году состоится выход третьего полноформатного студийного альбома исполнительницы, детали которого станут известны.