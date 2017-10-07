После выпуска сингла «Attention» в апреле этого года, Чарли Пут вернулся с новой музыкой. В этот четверг, 5 октября, американский исполнитель представил песню под названием «How Long». Композиция является вторым синглом с грядущего альбома «Voicenotes», релиз которого ожидается 19 января 2018 года.

«How Long» начинается с басовой линии, как и предыдущая работа Чарли «Attention». «Я не хотел, чтобы «How Long» была копией «Attention», но в текстовом плане новый сингл – это вторая часть «Attention»», – сказал Пут во время интервью с Райаном Сикрестом на радио «KIIS FM».

Название второго альбома поп-певца возникло не случайно: все песни, которые вошли в LP, были сделаны на телефоне, в приложении «Voice Notes». «Вот так я пишу всю свою музыку, не трачу деньги на запись песен», – объяснил певец на радиопрограмме «On Air with Ryan Seacrest».

Первый сингл «Attention» со второго студийного альбома Чарли был хорошо принят слушателями: он получил платиновую сертификацию в США (за 1 млн. проданных копий) и в Великобритании (за 600 тыс. проданных копий). А вот его дебютный альбом «Nine Track Mind» удостоился в основном низких оценок от критиков, на сайте-агрегаторе «Metacritic» пластинку оценили в 37 баллов.