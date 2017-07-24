В интернете появилась новая песня исполнительницы супер-хита «Me & You» — Кэсси Вентуры — «Love a Loser». Премьера композиции состоялась на радио «OVO Sound», принадлежащему Дрейку.

Cassie в iTunes/Apple Music.

Трек записан совместно с американским хип-хоп артистом G-Eazy.

Предположительно, новинка является ведущим синглом в поддержку второго студийного диска исполнительницы, детали релиза которого пока не ясны.

Одноимённый дебютник артистки «Cassie» поступил в продажу в августе 2006 года на лейблах «Bad Boy», «NextSelection» и «Atlantic» и разошёлся мировым тиражом свыше 650 тысяч копий.