Похоже, не всё так просто в истории с уходом Камилы Кабелло из состава Fifth Harmony.

Девушка уверяет, что на выход из группы она решилась после продолжительных разговоров с коллегами по группе, но никто не информировал их через менеджмент.

В своём аккаунте «Twitter» девушка пишет следующее: «Я была в шоке, увидев заявление, которое появилось на официальном аккаунте Fifth Harmony без моего ведома. Девчонки знали о моих намерениях — у нас были долгие, очень важные разговоры о будущем во время тура. То, что их проинформировали о моем «уходе из группы» через моих представителей, просто не правда… Я не хотела завершать историю Fifth Harmony так».

Известно, что Камила собирается продолжить занятие музыкой уже сольно. Кстати, случайным образам, несколько часов назад, в сети появилась ранее неизданная песня коллектива.

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