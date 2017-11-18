Актер Финн Вулфард, знакомый по нашумевшему сериалу «Очень странные дела» и фильму «Оно», приступил к записи дебютного мини-альбома своей группы Calpurnia. Четырнадцатилетний парень и его команда подписали контракт с канадским лейблом Royal Mountain Records, ранее выпускавшим пластинки инди-группы Alvvays и автора-исполнителя Мака Демарко.

В официальном заявлении Вулфарда говорится: «Мне очень нравится команда Royal Mountain Records. Просто каждый заслуживает моего личного почтения и любви. Жду не дождусь выхода нашего мини-альбома и непосредственной работы с Кадиеном Лейк Джеймсом. И даже не из-за того, что он участник моей любимой группы Twin Peaks, но и потому, что он один из самых славных парней, которых мне только приходилось встречать. Спасибо всем за помощь на нашем пути. Вы даже не представляете, сколько это для нас значит».

Дата выхода дебютного релиза Calpurnia не сообщается, но многие издания рассчитывают услышать EP первой половине 2018 года. Интересно, что поклонники сериала «Очень странные дела» ждут влияния 80-х в будущей музыке Финна Вулфарда.