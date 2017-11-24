Легендарный российский рок-музыкант Вячеслав Бутусов выпустил новый студийный диск «Гудбай, Америка!»
Правда, релиз нельзя назвать полноценным альбомом. Пластинка состоит из перезаписанных версий песен легендарной группы Наутилус Помпилиус, включая такие супер-хиты «Татаник», «Я хочу быть с тобой» и многие другие.
Напомним, что культовый Нау просуществовал с 1982 по 1997 гг, после чего несколько раз воссоединялся для разовых выступлений. Лидерами группы были Вячеслав Бутусов и Илья Кормильцев.
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