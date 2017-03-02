Американский певец Бруно Марс порадовал фанатов новым клипом «That’s What I Like».

Дискография Бруно Марс в «iTunes».

Менее чем за сутки, ролик сумел набрать почти два миллиона просмотров на «YouTube» и удостоиться огромного количества «лайков» и комментариев.

Трек «That’s What I Like», спродюсированный Shampoo Press & Curl и The Stereotypes, стал вторым официальным синглом в поддержку третьего студийного альбома Бруно Марса «24K Magic». Пластинка поступила в продажу в ноябре прошлого года и добралась до 2-й позиции американского чарта «Billboard 200», уступив новому лонгплею Metallica.

Ранее, в поддержку диска, исполнителем был выпущен лид-сингл «24K Magic», добравшийся до 4-й строчки хит-парада «Billboard Hot 100».