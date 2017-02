Только что закончилась ежегодная церемония вручения музыкальных наград «BRIT Awards».

По итогам премии — лучшей британской певицей стала Эмили Санде, в том время как звания лучшего британского певца посмертно удостоился легендарный Дэвид Боуи, британской группой года стали — The 1975

В номинации глобальный успех победу ожидаемо одержала Адель. В то время как Бейонсе и Drake стали лучшими международными исполнителями.

Rag’N’Bone Man удостоился двух статуэток: выбор критиков и прорыв года.

Лучшей международной группой стала A Tribe Called Quest.

Иконой «Brit Awards» стала неподражаемый Робби Уильямс.

Также, в списки победителей вошли Little Mix, One Direction и A Tribe Called Quest.

Список победителей «BRIT Awards» 2017:

Лучшая британская певица — Эмили Санде

Лучший британский певец — Дэвид Боуи

Лучшая британская группа — The 1975

Прорыв года — Rag’N’Bone Man

Лучший британский сингл — Little Mix — «Shout Out to My Ex»

Британский альбом года — Дэвид Боуи — «Blackstar»

Лучшее британское видео — One Direction — «History»

Лучший международный исполнитель — Drake

Лучшая международная исполнительница — Бейонсе

Лучшая международная группа — A Tribe Called Quest

Глобальный успех — Адель

Икона «Brit Awards» — Робби Уильямс

Выбор критиков — Rag’n’Bone Man