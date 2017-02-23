Только что закончилась ежегодная церемония вручения музыкальных наград «BRIT Awards».
По итогам премии — лучшей британской певицей стала Эмили Санде, в том время как звания лучшего британского певца посмертно удостоился легендарный Дэвид Боуи, британской группой года стали — The 1975
В номинации глобальный успех победу ожидаемо одержала Адель. В то время как Бейонсе и Drake стали лучшими международными исполнителями.
Rag’N’Bone Man удостоился двух статуэток: выбор критиков и прорыв года.
Лучшей международной группой стала A Tribe Called Quest.
Иконой «Brit Awards» стала неподражаемый Робби Уильямс.
Также, в списки победителей вошли Little Mix, One Direction и A Tribe Called Quest.
Список победителей «BRIT Awards» 2017:
Лучшая британская певица — Эмили Санде
Лучший британский певец — Дэвид Боуи
Лучшая британская группа — The 1975
Прорыв года — Rag’N’Bone Man
Лучший британский сингл — Little Mix — «Shout Out to My Ex»
Британский альбом года — Дэвид Боуи — «Blackstar»
Лучшее британское видео — One Direction — «History»
Лучший международный исполнитель — Drake
Лучшая международная исполнительница — Бейонсе
Лучшая международная группа — A Tribe Called Quest
Глобальный успех — Адель
Икона «Brit Awards» — Робби Уильямс
Выбор критиков — Rag’n’Bone Man
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