Легендарный британский музыкант, экс-участник группы Roxy Music – Брайан Ино – выпустил новый сольный альбом «Reflection». Ознакомиться с лонгплеем можно на нашей странице в «Вконтакте».

Пластинка стала двадцать восьмой в дискографии артиста. Примечательно, что диск является концептуальной работой – единым треком, длительностью 58 минут.

В апреле прошлого года, музыкант выпустил альбом «The Ship», состоящий из четырёх композиций (в японской версии — пять). Пластинка сумела возглавить американский чарт «Dance/Electronic Albums» и была высоко оценена критиками. Диск попал в список лучших журналов года по версии изданий «Pitchfork», «The Quietus» и «Rough Trade».