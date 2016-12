Легендарный американский хард-рок коллектив Bon Jovi поделился новым клипом на композицию «New Year’s Day».

Ролик вышел очень энергичным и пропитанным драйвом. Нельзя не отметить использование в работе специальных видео эффектов. Режиссёром новинки выступил Алекс Ховард.

Отметим, что клип «New Year’s Day» стал девятым видео, а одноимённый трек стал девятым синглом, выпущенными в поддержку тринадцатого студийного альбома рокеров «This House Is Not for Sale».

Пластинка поступила в продажу 4 ноября на лейбле «Island» и добралась до первых позиций чартов США, Австралии, Австрии и Японии.