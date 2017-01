Американская рок-группа Bon Jovi представила очередную видео-новинку — клип на композицию «God Bless This Mess».

Ролик стал десятой экранизацией треков с последнего студийного альбома коллектива «This House Is Not for Sale». Клип вышел максимально простым, а его режиссёром выступил Алекс Говард.

Пластинка «This House Is Not for Sale» поступила в продажу 4 ноября 2016 года. Диск имел коммерческий успех и добрался до вершины американского чарта «Billboard 200», однако снискал прохладный приём критиков.