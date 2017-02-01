Легендарный американский музыкант Боб Дилан анонсировал новый альбом, получивший название «Triplicate». Диск станет тридцать восьмым в студийной дискографии артиста.

Пластинка станет тройной и будет состоять из кавер-версий, преимущественно — Фрэнка Синатры. Части нового лонгплея получили названия «Til The Sun Goes Down», «Devil Dolls» и «Comin’ Home Late». Выход альбома состоится 31 марта на лейбле «Columbia».

В поддержку пластинки музыкант поделился треком «I Could Have Told You», который является кавером на Фрэнка Синантру.

В прошлом году музыкант выпустил свой тридцать седьмой диск «Fallen Angels», снискавший успех у критиков и добравшийся до седьмой позиции американского хит-парада. Примечательно, что альбом также состоял из кавер-версий.