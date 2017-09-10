Российский рэпер Billy Milligan aka St1m анонсировал выпуск новой мини-пластинки под названием «#A13» и опубликовал одноименный лид-сингл в её поддержку.

EP «#A13» включает в себя шесть треков и один видеоклип:

1. Синий кит

2. Синистер (Taifun Version)

3. Прометей

4. Обратная сторона Луны (Scady Version)

5. #A13

6. Держи

7. Треугольники в небо (Video)

Официальная премьера диска намечена на 22 сентября текущего года.

Первым и единственным полноценным студийником музыканта под данным альтер-эго является диск «Обратная cторона Луны», презентованный в ноябре прошлого года.