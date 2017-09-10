Российский рэпер Billy Milligan aka St1m анонсировал выпуск новой мини-пластинки под названием «#A13» и опубликовал одноименный лид-сингл в её поддержку.
EP «#A13» включает в себя шесть треков и один видеоклип:
1. Синий кит
2. Синистер (Taifun Version)
3. Прометей
4. Обратная сторона Луны (Scady Version)
5. #A13
6. Держи
7. Треугольники в небо (Video)
Официальная премьера диска намечена на 22 сентября текущего года.
Первым и единственным полноценным студийником музыканта под данным альтер-эго является диск «Обратная cторона Луны», презентованный в ноябре прошлого года.
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