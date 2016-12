По мнению одного из ведущих американских музыкальных изданий «Billboard» — артистом 2016 года стала британская певица Адель.

Главным достижением исполнительницы стали продажи её третьего диска «25». Суммарные продажи пластинки составляют свыше 20 миллионов копий, из которых свыше 9 приходятся на США, и это при том, что её релиз состоялся в ноябре 2015 года.

С диска было выпущено четыре с сингла «Hello» (#1 «Billboard Hot 100»), «When We Were Young», «Send My Love (To Your New Lover)» и «Water Under the Bridge».

Чтобы быть в курсе последних событий в мире музыки и не пропустить новинки своих любимых артистов, подпишись на Apelzin.ru в социальных сетях ВКонтакте, Твиттер и Фейсбук.