MARKUL и Oxxxymiron удержали первую позицию российского «Apple Music», их крайний сингл «Fata Morgana» стал самой прослушиваемой композицией за прошедшие семь дней в отечественном сегменте. Лучшим по скачиванием в «iTunes» назван новый трек Максима Фадеева и Григория Лепса «Орлы или вороны».

Треки «Apple Music» (прослушивания):

1. MARKUL & Oxxxymiron — Fata Morgana;

2. Allj — Розовое вино (feat. Feduk);

3. Би-2 — Пора возвращаться домой (feat. Oxxxymiron);

4. Скриптонит — Где твоя любовь? (feat. Major Lazer);

5. MiyaGi & Эндшпиль — I Got Love (feat. Рем Дигга);

6. T-Fest — Улети;

7. Post Malone — Rockstar (feat. 21 Savage);

8. Елена Темникова — Фиолетовый;

9. J Balvin & Willy William — Mi Gente;

10. 104 & Truwer — Я знаю какая ты (feat. Скриптонит & Maqlao).

Треки «iTunes Store» (продажи):

1. Maxim Fadeev & Григорий Лепс — Орлы или вороны;

2. Полина Гагарина — Обезоружена;

3. Allj — Розовое вино (feat. Feduk);

4. Елена Темникова — Фиолетовый;

5. Настя Кудри — Моветон;

6. Leonid Rudenko — Гудбаймайлав (Rudenko Remix);

7. Би-2 — Пора возвращаться домой (feat. Oxxxymiron);

8. Dima Bilan — Держи;

9. Алина Гросу — Последняя ночь;

10. Баста — Улица (Из т/с Улица).

Сиквел дебютного альбома Елены Темниковой «TEMNIKOVA II» занял первую строчку «iTunes» и вторую в чарте «Apple Music». Лидером последнего стала белорусская группа Би-2 с новом альбомом «Горизонт событий», который стартовал с первого места топ-списка. Ребята также отметились в рейтинге скачиваний, расположившись на второй ступеньке.

Альбомы «Apple Music» (прослушивания):

1. Би-2 — Горизонт событий;

2. Елена Темникова — TEMNIKOVA II;

3. Скриптонит — Праздник на улице 36;

4. ЛСП — Tragic City;

5. Imagine Dragons — Evolve;

6. 104 & Truwer — Сафари;

7. Hurts — Desire;

8. Jah Khalib — Если чё, я Баха;

9. Егор Крид — Что они знают?;

10. Allj — Sayonara Boy ろ.

Такому успеху пластинки «Горизонт событий» поспособствовала презентация нового сингла рок-группы «Пора возвращаться домой», выпущенного в поддержку данного LP. В записи композиции принял участие вышеназванный питерский рэпер Oxxxymiron, она стартовала с третьего места в «Apple Music» и с седьмого в «iTunes». Примечательно, что в чарте продаж на девятой позиции также замечен второй студийник исполнителя «ГОРГОРОД».

Альбомы «iTunes Store» (продажи):

1. Елена Темникова — TEMNIKOVA II;

2. Би-2 — Горизонт событий;

3. Hurts — Desire;

4. Кипелов — Звёзды и кресты;

5. Настя Кудри — Без прелюдий;

6. Miley Cyrus — Younger Now;

7. Разные артисты — NOW That’s What I Call Music, Vol. 4;

8. Владимир Высоцкий & Мелодия — Владимир Высоцкий: Избранное;

9. Oxxxymiron — ГОРГОРОД;

10. Разные артисты — Autumn Music 2017.