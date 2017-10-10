MARKUL и Oxxxymiron удержали первую позицию российского «Apple Music», их крайний сингл «Fata Morgana» стал самой прослушиваемой композицией за прошедшие семь дней в отечественном сегменте. Лучшим по скачиванием в «iTunes» назван новый трек Максима Фадеева и Григория Лепса «Орлы или вороны».
Треки «Apple Music» (прослушивания):
1. MARKUL & Oxxxymiron — Fata Morgana;
2. Allj — Розовое вино (feat. Feduk);
3. Би-2 — Пора возвращаться домой (feat. Oxxxymiron);
4. Скриптонит — Где твоя любовь? (feat. Major Lazer);
5. MiyaGi & Эндшпиль — I Got Love (feat. Рем Дигга);
6. T-Fest — Улети;
7. Post Malone — Rockstar (feat. 21 Savage);
8. Елена Темникова — Фиолетовый;
9. J Balvin & Willy William — Mi Gente;
10. 104 & Truwer — Я знаю какая ты (feat. Скриптонит & Maqlao).
Треки «iTunes Store» (продажи):
1. Maxim Fadeev & Григорий Лепс — Орлы или вороны;
2. Полина Гагарина — Обезоружена;
3. Allj — Розовое вино (feat. Feduk);
4. Елена Темникова — Фиолетовый;
5. Настя Кудри — Моветон;
6. Leonid Rudenko — Гудбаймайлав (Rudenko Remix);
7. Би-2 — Пора возвращаться домой (feat. Oxxxymiron);
8. Dima Bilan — Держи;
9. Алина Гросу — Последняя ночь;
10. Баста — Улица (Из т/с Улица).
Сиквел дебютного альбома Елены Темниковой «TEMNIKOVA II» занял первую строчку «iTunes» и вторую в чарте «Apple Music». Лидером последнего стала белорусская группа Би-2 с новом альбомом «Горизонт событий», который стартовал с первого места топ-списка. Ребята также отметились в рейтинге скачиваний, расположившись на второй ступеньке.
Альбомы «Apple Music» (прослушивания):
1. Би-2 — Горизонт событий;
2. Елена Темникова — TEMNIKOVA II;
3. Скриптонит — Праздник на улице 36;
4. ЛСП — Tragic City;
5. Imagine Dragons — Evolve;
6. 104 & Truwer — Сафари;
7. Hurts — Desire;
8. Jah Khalib — Если чё, я Баха;
9. Егор Крид — Что они знают?;
10. Allj — Sayonara Boy ろ.
Такому успеху пластинки «Горизонт событий» поспособствовала презентация нового сингла рок-группы «Пора возвращаться домой», выпущенного в поддержку данного LP. В записи композиции принял участие вышеназванный питерский рэпер Oxxxymiron, она стартовала с третьего места в «Apple Music» и с седьмого в «iTunes». Примечательно, что в чарте продаж на девятой позиции также замечен второй студийник исполнителя «ГОРГОРОД».
Альбомы «iTunes Store» (продажи):
1. Елена Темникова — TEMNIKOVA II;
2. Би-2 — Горизонт событий;
3. Hurts — Desire;
4. Кипелов — Звёзды и кресты;
5. Настя Кудри — Без прелюдий;
6. Miley Cyrus — Younger Now;
7. Разные артисты — NOW That’s What I Call Music, Vol. 4;
8. Владимир Высоцкий & Мелодия — Владимир Высоцкий: Избранное;
9. Oxxxymiron — ГОРГОРОД;
10. Разные артисты — Autumn Music 2017.
Комментарии