Американская R&B-дива и актриса Бейонсе готовится вновь стать мамой, при том – дважды.

Об этом исполнительница сообщила на своей странице в «Instagram»: «Мы бы хотели поделиться нашей любовью и радостью. Нас благословили снова. Мы так благодарны, что наша семья вырастет на 2 человека. И мы благодарим вас за ваши пожелания».

Напомним, что у супругов «Зи» и «Би» уже есть дочка — Блю Айви Картер.

Буквально несколько часов назад, мир облетела новость о том, что Фаррелл Уильямс стал отцом тройни.