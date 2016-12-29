Американская R&B-дива Бейонсе удостоилась звания главного благотворителя года.

В первую очередь, певица была отмечена за поддержку движения «Black Lives Matter», борющегося с произволом в отношение темнокожего населения США. Также, исполнительница пожертвовала свыше 80 тысяч долларов городу Флинт, который пострадал в результате загрязнения воды.

Бейонсе провела несколько концертов в знак солидарности с проектом «Robin Hood Foundation», который помог 14 старшеклассникам из неблагополучного Детройта оплатить обучение.

В этом году певица выпустила свой шестой сольный диск «Lemonade», который вновь (в шестой раз подряд) сумел возглавить американский альбомный чарт «Billboard 200».

Отметим, что за год, в сети несколько раз появлялись слухи о её новом, совместном с мужем Jay Z, диске, который якобы может быть выпущен в ближайшее время.

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