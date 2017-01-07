Американская певица и автор песен Биби Рекса опубликовала новый видеоклип на композицию «I Got You».

В ролике девушка одиноко исполняется свой новых хит в жаркой пустыне. Пикантности работе придают разнообразные наряды исполнительницы, в числе которых – весьма откровенные.

В ближайшее время, ожидаются детали дебютного студийного альбома девушки «All Your Fault». Первоначально, планировалось, что диск поступит в продажу в этом месяце на лейбле «Warner Bros.».

Трек «I Got You» стал ведущим синглом в поддержку пластинки, лид-треком был «No Broken Hearts», записанный при участии рэперши Ники Минаж и выпущенный в марте прошлого года. Композиция добралась до девятой позиции американского чарта «Bubbling Under Hot 100 Singles».