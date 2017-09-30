Американская исполнительница спустя год после релиза второго студийного альбома «The Altar» вернулась c новым треком «Underdog». Премьера песни состоялась на радио «Beats 1». На данный момент никакой информации о новом лонгплее от певицы не поступало, поэтому неизвестно, является ли композиция первым синглом в поддержку альбома или просто подарком для фанатов.

В разговоре с радиоведущим «Beats 1» Зейном Лоу BANKS отметила, что создавала «Underdog» находясь в своеобразном состоянии. «У меня было очень свирепое настроение. Внутри меня сидит зверь, которого я не выпустила полностью, но я позволила ему высунуть голову из воды. Поэтому сейчас я чувствую себя свободно». Видимо, именно этот «внутренний зверь» стал причиной присутствия звериного рыка в новом треке.

В этом году певица посетила несколько музыкальных фестивалей, в их числе «Firefly Music Festival», «Lollapalooza» и «Coachella». Своими живыми выступлениями, которые включали в себя хореографию и визуальные эффекты, BANKS поразила критиков и гостей фестивалей. В октябре американская исполнительница вновь отправится покорять страны Европы в рамках «The Altar Tour».

Последний лонгплей BANKS «The Altar» получил положительные отзывы от музыкальных критиков, на сайте «Metacritic» он имеет оценку в 70 баллов. Альбом дебютировал с 17 места в американском чарте «Billboard 200», и с 24 места британского альбомного чарта. Также ему удалось войти в топ-10 российского «iTunes».